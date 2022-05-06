Италия увеличила выплаты для беженцев и финансовую поддержку для Украины

Об этом пишет Interfax со ссылкой на премьер-министра Италии Марио Драги.



"Италия уже выделила почти 500 млн евро в поддержку украинских беженцев в нашей стране. Я рад сообщить, что мы только что увеличили эту сумму до более 800 млн евро. Мы перечислили 110 млн в поддержку общего бюджета Украины и планируем дать еще до 200 млн евро ", - сказал Марио Драги.



По его словам, Италия также передала 26 миллионов долларов международным организациям, таким как Красный Крест, ЮНИСЕФ и УВКБ ООН.

На 29 апреля около 70 тысяч украинцев попросили убежища в Италии.

С 1 июня украинским беженцам в Германии увеличат финансовую помощь.

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