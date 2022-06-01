Италия увеличила импорт российской нефти, несмотря на эмбарго, - AP

Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов Италии, расположенных на Сицилии, ставит под угрозу эмбарго ЕС на российскую нефть.

Известно, что Италия договорилась со своими партнерами по ЕС сократить импорт российской нефти до 2023 года, и премьер-министр Марио Драги назвал этот шаг "полным успехом".

Но Рим также должен решить судьбу нефтеперерабатывающего завода на Сицилии, принадлежащего российскому "Лукойлу". В результате предварительных санкций против России ISAB Srl парадоксальным образом перешла от переработки 15% российской нефти к 100%.

"Это связано с тем, что банки отказываются брать на себя риск предоставления кредитов контролируемой Россией ISAB, что позволит ей покупать нефть из нероссийских источников даже если им это не запрещено", - сказал аналитик по энергетике ISPI Маттео Вилла.

Согласно данным компании Kpler, Италия в мае получала около 400 000 баррелей российской нефти в день, что в четыре раза больше, чем до вторжения. Из этого общего количества ISAB получала из России 220 тыс. баррелей в сутки.



"Италия является единственной страной в Европе, увеличивающей импорт нефти", - добавил Вилла.

Таким образом, она превратилась из шестого по величине импортера российской нефти в крупнейшего за три месяца после полномасштабного вторжения.

Напомним, Германия и Италия разрешили своим компаниям платить за газ рублями. Итальянское правительство получило разъяснение от Еврокомиссии, как покупать российский газ без нарушения санкций, и сообщило об этом своим компаниям.