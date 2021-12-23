Италия усилила карантинные ограничения и сократила срок действия COVID-сертификатов до 6 месяцев
В Италии, где штамм "Омикрон" уже причастен к четверти заражений коронавирусом, усилили карантин и сократили срок действия COVID-сертификатов до 6 месяцев
Об этом сообщает Ansa.
Правительство Италии ввело новые карантинные ограничения из-за стремительного роста заболеваемости коронавирусом.
В стране запрещено выходить на улицы без масок. Также возвращается требование обязательного ношения маски FFP2 в кинотеатрах, театрах, на спортивных мероприятиях и в общественном транспорте.
Италия сократит срок действия COVID-сертификата с 9 до 6 месяцев, начиная с 1 февраля 2022 года. Кроме того, вводится требование прививки третьей дозой вакцины от COVID-19 через 4 месяца после введения второй.
В настоящее время правительство рассматривает введение COVID-тестирования для всех, кто желает участвовать в мероприятиях по случаю сезона праздников, а также внеочередной осмотр учеников накануне возвращения в школу после рождественских каникул.
По состоянию на 23 декабря штамм "Омикрон" причастен к четверти случаев коронавируса в стране.
- Напомним, 16 декабря Италия закрыла границы для украинцев в связи с обострением ситуации с коронавирусом.
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