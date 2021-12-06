Италия усилила карантин для невакцинированных от COVID-19

Об этом пишет Reuters.



По новым правилам, только вакцинированным или недавно переболевшим коронавирусом, можно посещать закрытые помещения в барах и ресторанах, музеи, кинотеатры и клубы, а также спортивные мероприятия.



Также зеленый COVID-сертификат будут иметь невакцинированные граждане, которые покажут негативный тест на коронавирус, сделанный не более чем за 48 часов до этого.



Для поездок в общественном транспорте итальянцам понадобятся пропуска. За проезд без них грозит штраф в $450.



Введение этих карантинных ограничений анонсировали в ноябре, еще до обнаружения штамма коронавируса "Омикрон", из-за роста количества больных COVID-19.



Издание добавляет, что Италия имеет одни из самых высоких показателей вакцинации от коронавируса в мире: 80% населения сделали по крайней мере одну прививку, а около 15% граждан вакцинировались полностью.

С 6 декабря в Украине также вступили в силу новые правила карантина.

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