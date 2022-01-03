Италия удерживает украинского режиссера Лавренчука в СИЗО по запросу РФ

Об этом сообщила в Facebook Марианна Гудич-Палий, куратор инициативной группы Free Eugene Lavrenchuk.



"С 17 декабря Лавренчук Евгений Викторович содержится в итальянском СИЗО в связи с запросом России о его экстрадиции в РФ. По их заявлению, Евгений, находясь на территории России восемь лет назад, якобы совершил уголовное нарушение. В настоящее время Итальянская сторона изучает запрос, поданный из России. Детали дела пока не разглашаются, но известно, что Евгения обвиняют в финансовых нарушениях, которые он якобы совершил на территории РФ. Почему его задержали именно сейчас и почему до сих пор нет конкретных документов по этому делу неизвестно",– отметила она.



Также сообщается, что Лавренчук получает поддержку со стороны Консульства Украины в Италии и адвоката, который пытается предотвратить экстрадицию Евгения в Россию.

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