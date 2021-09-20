Италия стала чемпионом Европы по волейболу

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Драматический финал закончился со счетом 3:2 в пользу Италии. После третьего сета итальянцы проигрывали 1:2, но сумели повернуть ход игры и одержать победу над Словенией.



Италия впервые с 2005 года стала чемпионом Европы. Словенцы проиграли третий финал подряд. В 2015 году они в решающем матче уступили Франции (0:3), а в 2019 году - Сербии (1:3).



В матче за третье место ЧЕ мужская сборная Польши уверенно победила Сербию со счетом 3:0.



Чемпионат Европы-2021



финал



19 сентября



Словения - Италия 2:3 (25:22, 20:25, 25:20, 20:25, 11:15)

Напомним, 11 сентября сборная Украины уступила России в 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу.

15 сентября мужская сборная России, которая выбила из чемпионата Европы Украину, проиграла в четвертьфинале турнира Польше.