Италия срочно предоставит Украине €110 млн евро
Министр иностранных дел Италии Луиджи ди Майо сообщил о немедленной передаче €110 млн правительству Украины
Об этом он сообщил в Twitter.
"Я сказал своему коллеге Дмитрию Кулебе, что только что подписал резолюцию о немедленной выплате 110 миллионов евро правительству Киева как конкретное выражение солидарности Италии и поддержки народа, с которым у нас братские отношения", - отметил ди Майо.
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