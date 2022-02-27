Италия срочно предоставит Украине €110 млн евро

Об этом он сообщил в Twitter.

"Я сказал своему коллеге Дмитрию Кулебе, что только что подписал резолюцию о немедленной выплате 110 миллионов евро правительству Киева как конкретное выражение солидарности Италии и поддержки народа, с которым у нас братские отношения", - отметил ди Майо.