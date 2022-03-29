Италия согласилась стать одним из гарантов безопасности для Украины, – Зеленский

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.



Он заявил, что понедельник, 28 марта, выдался богатым дипломатическими разговорами. В частности, удалось договориться с Великобританией о еще большей поддержке обороны Украины и усилении санкций против Российской Федерации. По словам Зеленского, Канада также поддерживает более жесткое реагирование мира на катастрофу, созданную русскими войсками в украинских городах.

"В разговоре с канцлером Германии Шольцом уделил значительное внимание необходимости усилить санационное давление на Россию. Поблагодарил Президента Азербайджана за оказанную Украине гуманитарную поддержку, проинформировал о состоянии дел на территориях, куда зашли российские войска", – добавил президент.

Он также подчеркнул, что Италия согласилась стать одним из гарантов безопасности Украины в соответствующей новой системе гарантий, которую сейчас прорабатывают украинские дипломаты.

Во вторник, 29 марта, гарант государства продолжит говорить с мировыми лидерами о гарантиях безопасности для Украины.

Напомним, глава ОП Андрей Ермак заявил, что гарантами безопасности для Украины должны стать постоянные члены ООН, Турция, Германия, Канада, Израиль и Италия.