Италия согласилась стать одним из гарантов безопасности для Украины, – Зеленский
Италия согласилась стать одним из гарантов безопасности Украины в соответствующей новой системе гарантий, которую сейчас обрабатывают дипломаты
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Он заявил, что понедельник, 28 марта, выдался богатым дипломатическими разговорами. В частности, удалось договориться с Великобританией о еще большей поддержке обороны Украины и усилении санкций против Российской Федерации. По словам Зеленского, Канада также поддерживает более жесткое реагирование мира на катастрофу, созданную русскими войсками в украинских городах.
"В разговоре с канцлером Германии Шольцом уделил значительное внимание необходимости усилить санационное давление на Россию. Поблагодарил Президента Азербайджана за оказанную Украине гуманитарную поддержку, проинформировал о состоянии дел на территориях, куда зашли российские войска", – добавил президент.
Он также подчеркнул, что Италия согласилась стать одним из гарантов безопасности Украины в соответствующей новой системе гарантий, которую сейчас прорабатывают украинские дипломаты.
Во вторник, 29 марта, гарант государства продолжит говорить с мировыми лидерами о гарантиях безопасности для Украины.
- Напомним, глава ОП Андрей Ермак заявил, что гарантами безопасности для Украины должны стать постоянные члены ООН, Турция, Германия, Канада, Израиль и Италия.
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