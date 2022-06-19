Италия сможет пережить зиму без российского газа, - глава энергетической компании Eni
Италия могла бы пережить зиму в случае прекращения поставок газа из РФ, ведь предложение газа в стране превышает спрос, а заполнение хранилищ к зиме идет по плану
Об этом сообщили в AdnKronos со ссылкой на заявление главы правления итальянской энергетической компании Eni Клаудио Дескальци.
Он также отметил, что стране сейчас нужно около 30 млн кубометров российского газа в день. По его словам, запасы в газовых хранилищах Италии заполнены на 54%.
К октябрю необходимо увеличить показатель до 70-80%, чтобы справиться с пиковыми нагрузками. По состоянию на середину июня наполнение газовых хранилищ происходит согласно плану.
- 15 июня Eni SpA сообщила, что Газпром проинформировал итальянского энергетического гиганта о том, что он сократит поставки примерно на 15%. Причины сокращения компания не назвала.
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