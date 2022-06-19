Италия сможет пережить зиму без российского газа, - глава энергетической компании Eni

Об этом сообщили в AdnKronos со ссылкой на заявление главы правления итальянской энергетической компании Eni Клаудио Дескальци.

Он также отметил, что стране сейчас нужно около 30 млн кубометров российского газа в день. По его словам, запасы в газовых хранилищах Италии заполнены на 54%.

К октябрю необходимо увеличить показатель до 70-80%, чтобы справиться с пиковыми нагрузками. По состоянию на середину июня наполнение газовых хранилищ происходит согласно плану.

15 июня Eni SpA сообщила, что Газпром проинформировал итальянского энергетического гиганта о том, что он сократит поставки примерно на 15%. Причины сокращения компания не назвала.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb