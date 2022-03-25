Италия сенсационно проиграла Северной Македонии и второй раз подряд не сыграет на ЧМ по футболу

Об этом сообщает Эспрессо.TV.



Италия демонстрировала качественный футбол, владела ситуацией на поле и нанесла 32 удара по воротам Северной Македонии, но так и не сумела забить.



Македонцам понадобились всего 2 удара в створ ворот, чтобы выйти в финал плей-офф квалификации. Александар Трайковски на 92-й минуте дальним ударом лишил Италию шансов на ЧМ по футболу.



В финале квалификации Северная Македония сыграет против Португалии. Матч состоится 29 марта.



ЧМ-2022



Квалификация. Плей-офф



25 марта



Италия – Северная Македония 0:1



Гол: Трайковски, 90+2

Напомним, 8 марта матч сборной Украины против Шотландии в отборе чемпионата мира-2022 был перенесен на июнь .

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