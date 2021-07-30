Италия с 31 июля откроется для украинских туристов

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил в Twitter.



"Италия с 31 июля возобновляет безвиз для украинцев согласно рекомендации Совета ЕС. Есть нюанс: 5 дней самоизоляции по прибытию. Но даже самоизоляция не может испортить эмоции, когда ты в Италии", - написал Кулеба.



Согласно информации на правительственном портале tripadvisor , украинцы смогут посещать Италию с любой целью, в частности - туризма.



В то же время желающие посетить страну должны предоставить справку об отрицательном результате ПЦР-теста на COVID-19, сделанный не более чем за 72 часа до приезда. Также необходимо заполнить онлайн форму санитарного контроля Passenger Locator Form. По прибытию граждане должны пройти самоизоляцию продолжительностью пять дней, после чего сделать повторный тест на COVID-19 для подтверждения отрицательного результата.



Отмечается, что такие условия въезда будут действовать до 30 августа этого года.

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