Италия с 31 августа изменила правила въезда для украинцев

Об этом сообщает туристический портал Viaggiaresicuri .



Отмечается, что страна будет учитывать иммунизацию теми вакцинами, которые признаны в ЕС, а именно:

Comirnaty / Pfizer / BioNTech,

Spikevax / Moderna,

Vaxzevria / AstraZeneca,

Janssen / Johnson & Johnson.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Известно, что данные о вакцинации необходимо будет внести в итальянскую онлайн-форму Passenger Locator Form в цифровом или печатном виде;Если же гражданин не имеет соответствующего COVID-сертификата, ему придется отправиться на 5-дневную самоизоляцию.Уточняется, что избежать карантина можно путем предъявления отрицательного результата ПЦР-теста, который должен быть сделан, как минимум, за 72 часа до приезда.