Италия с 31 августа изменила правила въезда для украинцев
Сейчас для того, чтобы беспрепятственно попасть в Италию, туристам необходимо предъявить сертификат COVID-вакцинации
Об этом сообщает туристический портал Viaggiaresicuri .
Отмечается, что страна будет учитывать иммунизацию теми вакцинами, которые признаны в ЕС, а именно:
- Comirnaty / Pfizer / BioNTech,
- Spikevax / Moderna,
- Vaxzevria / AstraZeneca,
- Janssen / Johnson & Johnson.
Если же гражданин не имеет соответствующего COVID-сертификата, ему придется отправиться на 5-дневную самоизоляцию.
Уточняется, что избежать карантина можно путем предъявления отрицательного результата ПЦР-теста, который должен быть сделан, как минимум, за 72 часа до приезда.
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