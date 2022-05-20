Италия разработала предложения для завершения войны, - МИД Украины

Об этом сообщает Еспресо.TV.

19 мая издание La Repubblica сообщило, что министр иностранных дел Италии Луиджи ди Майо подготовил план прекращения войны РФ против Украины и передал документ генсеку ООН Антониу Гутеррешу и странам G7.

План содержит следующие этапы:

прекращение огня в Украине и демилитаризация фронта под надзором ООН;

переговоры о статусе Украины, предполагающие вступление в ЕС, но неприсоединение к НАТО;

соглашение между Украиной и Россией по Крыму и ОРДЛО:

"спорные территории" должны иметь полную автономию с правом самостоятельно обеспечивать свою безопасность, но при этом суверенитет будет принадлежать Киеву;

заключение многостороннего соглашения о мире и безопасности в Европе, которое будет охватывать вопросы разоружения и контроля над вооружениями, предотвращения конфликтов и мер укрепления доверия.

В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили, что Италия разработала подобные предложения.

Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко в комментарии Укринформу.

"Итальянская сторона действительно поделилась своим видением путей прекращения войны. Соответствующие предложения изучаются", – отметил он.

Представитель МИД заверил, что Украина ценит поддержку Италии и приветствует любые усилия, которые помогут восстановить мир.

"Любое политическое решение должно базироваться на уважении суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах", - подытожил Николенко.