Италия разработала предложения для завершения войны, - МИД Украины
В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили наличие инициативы Италии по прекращению российского вторжения
Об этом сообщает Еспресо.TV.
19 мая издание La Repubblica сообщило, что министр иностранных дел Италии Луиджи ди Майо подготовил план прекращения войны РФ против Украины и передал документ генсеку ООН Антониу Гутеррешу и странам G7.
План содержит следующие этапы:
- прекращение огня в Украине и демилитаризация фронта под надзором ООН;
- переговоры о статусе Украины, предполагающие вступление в ЕС, но неприсоединение к НАТО;
- соглашение между Украиной и Россией по Крыму и ОРДЛО:
- "спорные территории" должны иметь полную автономию с правом самостоятельно обеспечивать свою безопасность, но при этом суверенитет будет принадлежать Киеву;
- заключение многостороннего соглашения о мире и безопасности в Европе, которое будет охватывать вопросы разоружения и контроля над вооружениями, предотвращения конфликтов и мер укрепления доверия.
В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили, что Италия разработала подобные предложения.
Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко в комментарии Укринформу.
"Итальянская сторона действительно поделилась своим видением путей прекращения войны. Соответствующие предложения изучаются", – отметил он.
Представитель МИД заверил, что Украина ценит поддержку Италии и приветствует любые усилия, которые помогут восстановить мир.
"Любое политическое решение должно базироваться на уважении суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах", - подытожил Николенко.
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