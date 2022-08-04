Италия ратифицировала членство Финляндии и Швеции в НАТО

Об этом пишет Reuters.

Издание сообщает, что решение поддержали 202 сенатора, 13 выступили против. Ранее нижняя палата одобрила законопроект подавляющим большинством. Голосование в нижней палате во вторник, 2 августа, приветствовала Джорджия Мэлони. Ее ультраправая партия "Братья Италии" считается лидером на национальных выборах, которые пройдут 25 сентября.

"Перед лицом российской агрессии против Украины укрепление европейского фронта Альянса является важным шагом, который может действовать как фактор сдерживания новых российских угроз", - говорится в заявлении Мелони.

Джорджия Мэлони является лидером самой популярной партии в консервативной коалиции. Она поддержала решение премьер-министра Марио Драги отправить оружие в Украину.

Присоединение к НАТО должно быть ратифицировано парламентами всех 30 членов организации Североатлантического договора.

Сенат США в среду, 3 августа, проголосовал за резолюцию о ратификации членства Швеции и Финляндии в НАТО. Решение направлено на усиление оборонного блока на фоне войны России в Украине.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb