Италия рассматривает вопрос о предоставлении Украине систем ПВО, - Зеленский
Премьер-министр Италии Джорджа Мэлони в разговоре с президентом Украины рассказала, что ее страна рассматривает вопрос о предоставлении средств противовоздушной обороны для защиты неба от российских атак
Об этом сообщает президент Украины Владимир Зеленский в твиттере.
"Высказал Джорджи Мэлони благодарность за солидарность и всестороннюю поддержку Украины. Поприветствовал выделение итальянским правительством дополнительных €10 млн помощи. Госпожа Мэлони сообщила о рассмотрении вопроса предоставления систем ПВО для защиты украинского неба. Обсудили формулу мира", - пишет Зеленский.
- В октябре Зеленский попросил у Италии системы ПВО SAMP-T.
- Напомним, совет министров, созванный премьер-министром Италии Джорджией Мелони, утвердил указ, продлевающий срок поставки оружия в Украину в течение 2023 года. Декрет должен вступить в силу после того, как получит одобрение итальянского парламента.
- Сенат (верхняя палата парламента) Италии подавляющим большинством голосов одобрил представленную правительством резолюцию о продлении предоставления военной помощи Украине до конца 2023 года.
- На 14 декабря Франция и Италия одобрили поставку систем противовоздушной обороны SAMP-T, о которой просил президент Украины.
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