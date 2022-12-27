Италия рассматривает вопрос о предоставлении Украине систем ПВО, - Зеленский

Об этом сообщает президент Украины Владимир Зеленский в твиттере.

"Высказал Джорджи Мэлони благодарность за солидарность и всестороннюю поддержку Украины. Поприветствовал выделение итальянским правительством дополнительных €10 млн помощи. Госпожа Мэлони сообщила о рассмотрении вопроса предоставления систем ПВО для защиты украинского неба. Обсудили формулу мира", - пишет Зеленский.

В октябре Зеленский попросил у Италии системы ПВО SAMP-T.

Напомним, совет министров, созванный премьер-министром Италии Джорджией Мелони, утвердил указ, продлевающий срок поставки оружия в Украину в течение 2023 года. Декрет должен вступить в силу после того, как получит одобрение итальянского парламента.

Сенат (верхняя палата парламента) Италии подавляющим большинством голосов одобрил представленную правительством резолюцию о продлении предоставления военной помощи Украине до конца 2023 года.

На 14 декабря Франция и Италия одобрили поставку систем противовоздушной обороны SAMP-T, о которой просил президент Украины.

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