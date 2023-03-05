Италия работает над созданием портового коридора для Украины
Из-за того, что Россия блокирует Черное море, Италия начала работу по превращению двух своих портов в логистическую платформу для Украины
Об этом заявил министр предпринимательства и национального производства Италии Адольфо Урсо, цитирует Quinews Pisa.
"Также есть часть Украины, которая не испытала вторжения и которая должна продолжать производить: мы работаем над созданием инфраструктурного, железнодорожного и портового логистического коридора", - отметил он.
По словам Урсо, благодаря этому коридору два итальянских порта - Триест и Венеция - смогут стать логистической и портовой платформой для Украины, поскольку ее моря заблокированы Россией.
Также Урсо подчеркнул, что Италия была и остается большим партнером Украины. Так, по словам министра, его страна является основным экспортером сельскохозяйственной техники из Украины.
- 21 февраля комитет по иностранным делам парламента Италии проголосовал за признание Голодомора геноцидом украинского народа. Впереди голосование соответствующей резолюции в парламенте.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.41
Покупка 38.41Продажа 39.31
-
EUR
Покупка 40.21Продажа 41.24
- Актуальное
- Важное