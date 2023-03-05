Италия работает над созданием портового коридора для Украины

Об этом заявил министр предпринимательства и национального производства Италии Адольфо Урсо, цитирует Quinews Pisa.

"Также есть часть Украины, которая не испытала вторжения и которая должна продолжать производить: мы работаем над созданием инфраструктурного, железнодорожного и портового логистического коридора", - отметил он.

По словам Урсо, благодаря этому коридору два итальянских порта - Триест и Венеция - смогут стать логистической и портовой платформой для Украины, поскольку ее моря заблокированы Россией.

Также Урсо подчеркнул, что Италия была и остается большим партнером Украины. Так, по словам министра, его страна является основным экспортером сельскохозяйственной техники из Украины.