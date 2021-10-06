Италия проиграла Испании в полуфинале Лиги наций и остановила свою историческую беспроигрышную серию

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Матч проходил в Милане на стадионе "Сан Сиро". Испания первой вышла вперед уже на 17-й минуте встречи. Отличился Ферран Торрес.



В Италии начались серьезные проблемы, когда они остались в меньшинстве в конце первого тайма за вторую желтую карточку Леонардо Бонуччи.



Испания сумела этим воспользоваться и забить второй раз. Опять отличился Торрес. Сборная Италии ответила на пропущенный мяч лишь на 83-й минуте. Однако, гол Лоренцо Пеллегрини уже не сумел ничего спасти. Поражение дома 1: 2.



Испания взяла реванш за поражение в полуфинале Евро-2020 и прервала рекордную беспроигрышную серию Италии. Итальянцы не проигрывали 37 матчей. Их серия была самой длинной среди всех сборных в истории. Она началась в октябре 2018 году с ничьей в матче против Украины.

Второго финалиста турнира 7 октября в Турине определят Бельгия и Франция. Матч за третье место и финал состоятся 10 октября.

Испания на групповом этапе Лиги наций опередила в группе 4 Германию, Швейцарию и Украину. Испанцы дома победили украинский со счетом 4: 0, в Киеве команда Андрея Шевченко взяла реванш - 1: 0.

Сборной Украины засчитали техническое поражение в заключительном матче Лиги наций против Швейцарии, поскольку она в Ноябрь 2020 В году не смогла выйти на игру из-за вспышки коронавируса в команде.

Лига наций

Полуфинал

6 октября

Италия - Испания 1: 2



Голы: Пеллегрини, 83 - Ф. Торрес, 17, 45 2

Напомним, 17 ноября 2020 матч 6-го тура Лиги наций между Украиной и Швейцарией в Люцерне отменили из-за вспышки коронавируса в нашей национальной команде.

25 ноября 2020 УЕФА присудил техническое поражение сборной Украины от Швейцарии.

Удаление: Бонуччи, 42 (две желтые карточки)

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