Италия проиграла Испании в полуфинале Лиги наций и остановила свою историческую беспроигрышную серию
В полуфинале Лиги наций сборная Испании по футболу победила национальную команду Италии
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч проходил в Милане на стадионе "Сан Сиро". Испания первой вышла вперед уже на 17-й минуте встречи. Отличился Ферран Торрес.
В Италии начались серьезные проблемы, когда они остались в меньшинстве в конце первого тайма за вторую желтую карточку Леонардо Бонуччи.
Испания сумела этим воспользоваться и забить второй раз. Опять отличился Торрес. Сборная Италии ответила на пропущенный мяч лишь на 83-й минуте. Однако, гол Лоренцо Пеллегрини уже не сумел ничего спасти. Поражение дома 1: 2.
Испания взяла реванш за поражение в полуфинале Евро-2020 и прервала рекордную беспроигрышную серию Италии. Итальянцы не проигрывали 37 матчей. Их серия была самой длинной среди всех сборных в истории. Она началась в октябре 2018 году с ничьей в матче против Украины.
Второго финалиста турнира 7 октября в Турине определят Бельгия и Франция. Матч за третье место и финал состоятся 10 октября.
Испания на групповом этапе Лиги наций опередила в группе 4 Германию, Швейцарию и Украину. Испанцы дома победили украинский со счетом 4: 0, в Киеве команда Андрея Шевченко взяла реванш - 1: 0.
Сборной Украины засчитали техническое поражение в заключительном матче Лиги наций против Швейцарии, поскольку она в Ноябрь 2020 В году не смогла выйти на игру из-за вспышки коронавируса в команде.
Лига наций
Полуфинал
6 октября
Италия - Испания 1: 2
Голы: Пеллегрини, 83 - Ф. Торрес, 17, 45 2
- Напомним, 17 ноября 2020 матч 6-го тура Лиги наций между Украиной и Швейцарией в Люцерне отменили из-за вспышки коронавируса в нашей национальной команде.
- 25 ноября 2020 УЕФА присудил техническое поражение сборной Украины от Швейцарии.
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