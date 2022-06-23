Об этом сообщил мэр итальянского города Бергамо Джорджо Гори в ходе встречи с Министром финансов Украины Сергеем Марченко, говорится в релизе Минфина .

По словам Гори, Италия продолжит привлекать средства на восстановление города Буча, которое испытало значительные разрушения от российских войск.

При этом в апреле итальянская гуманитарная организация Cesvi со штаб-квартирой в Бергамо приняла решение о выделении первых 500 тыс. евро на восстановление Бучи.

Муниципалитет Бергамо готов выступить одним из доноров для восстановления коммунальной инфраструктуры и объектов социальной сферы Бучи, отметил Гори.

В приоритете восстановления города в Киевской области - восстановление разрушенной инфраструктуры, жилья, переоборудования парков специальной техники, в частности автомобилей скорой помощи, пожарных машин и общественного транспорта, отмечает Минфин.

Напомним, в районе Бучи погибли 1137 человек, непосредственно в городе Буча – 461 человек.

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