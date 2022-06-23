Италия продолжит финансировать восстановление Бучи, - мэр Бергамо
Италия уже приняла решение о выделении первых 500 тыс. евро на восстановление Бучи и продолжит финансировать восстановление города
Об этом сообщил мэр итальянского города Бергамо Джорджо Гори в ходе встречи с Министром финансов Украины Сергеем Марченко, говорится в релизе Минфина .
По словам Гори, Италия продолжит привлекать средства на восстановление города Буча, которое испытало значительные разрушения от российских войск.
При этом в апреле итальянская гуманитарная организация Cesvi со штаб-квартирой в Бергамо приняла решение о выделении первых 500 тыс. евро на восстановление Бучи.
Муниципалитет Бергамо готов выступить одним из доноров для восстановления коммунальной инфраструктуры и объектов социальной сферы Бучи, отметил Гори.
В приоритете восстановления города в Киевской области - восстановление разрушенной инфраструктуры, жилья, переоборудования парков специальной техники, в частности автомобилей скорой помощи, пожарных машин и общественного транспорта, отмечает Минфин.
- Напомним, в районе Бучи погибли 1137 человек, непосредственно в городе Буча – 461 человек.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.34
Покупка 34.34Продажа 35.09
-
EUR
Покупка 35.92Продажа 37.01
- Актуальное
- Важное