Италия продлила запрет на туристические путешествия из Украины до 15 марта
Министерство иностранных дел Италии опубликовало обновленный список стран категории D, граждане которых могут посещать Италию с любой целью, Украина в этот перечень не попала
Об этом говорится в документе ведомства.
В новый список стран категории D Украина не попала. Она перешла в страны категории E, граждане которых могут посещать Италию только по уважительной причине. К ним относятся, в частности, работа, обучение или лечение.
Кроме того, украинцам разрешено ехать в Италию при условии, что они возвращаются на место жительства, имеют гражданство страны ЕС, справку о проживании в ЕС или являются близкими родственниками граждан ЕС.
Новые правила вступают в силу 1 февраля и продлятся до 15 марта.
- Напомним, в связи с пандемией COVID-19 с 16 декабря 2021 года Италия закрыла границы для украинцев.
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