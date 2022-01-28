Италия продлила запрет на туристические путешествия из Украины до 15 марта

Об этом говорится в документе ведомства.



В новый список стран категории D Украина не попала. Она перешла в страны категории E, граждане которых могут посещать Италию только по уважительной причине. К ним относятся, в частности, работа, обучение или лечение.



Кроме того, украинцам разрешено ехать в Италию при условии, что они возвращаются на место жительства, имеют гражданство страны ЕС, справку о проживании в ЕС или являются близкими родственниками граждан ЕС.



Новые правила вступают в силу 1 февраля и продлятся до 15 марта.

Напомним, в связи с пандемией COVID-19 с 16 декабря 2021 года Италия закрыла границы для украинцев.