Италия признала Голодомор геноцидом украинского народа

Об этом сообщает глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Я благодарен Сенату Италии за признание Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Этот важный шаг восстанавливает историческую справедливость, чествует миллионы жертв и предостерегает будущие поколения от преступления геноцида", - написал Кулеба.