Италия признала Голодомор геноцидом украинского народа
26 июля стало известно, что Сенат Италии признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинцев.
Об этом сообщает глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
"Я благодарен Сенату Италии за признание Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Этот важный шаг восстанавливает историческую справедливость, чествует миллионы жертв и предостерегает будущие поколения от преступления геноцида", - написал Кулеба.
- 28 июня парламент Хорватии признал Голодомор геноцидом украинского народа.
- 7 июля стало известно, что Нидерланды признали Голодомор геноцидом украинского народа.
- Также это сделали: Люксембург, Великобритания, Словения, Франция, Австралия, Бельгия, Беларусь, Болгария, Бразилия, Ватикан, Грузия, Эквадор, Эстония, Ирландия, Италия, Канада, Колумбия, Латвия, Литва, Мексика, Молдова, Германия, Парагвай , Перу, Польша, Португалия, Румыния, США, Венгрия, Чехия, Исландия, Хорватия, Словакия, Европарламент и Балтийская Ассамблея.
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