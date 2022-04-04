Италия присоединится к газовым санкциям против России

Об этом пишет "Европейская правда" ссылкой на заявление главы МИД Италии Луиджи Ди Майо во время встречи с коллегами из Хорватии и Словении в Загребе.



"Италия не наложит вето на российские газовые санкции", - сказал он.



Доля российского газа в итальянских поставках составляет 40%. После вторжения РФ в Украину, Италия пытается найти альтернативы и диверсифицировать свои поставки, в том числе за счет Азербайджана.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb