Италия присоединится к газовым санкциям против России
После зверств российских оккупантов в Буче Италия готова поддержать санкции против российского газа, заявил итальянский министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо
Об этом пишет "Европейская правда" ссылкой на заявление главы МИД Италии Луиджи Ди Майо во время встречи с коллегами из Хорватии и Словении в Загребе.
"Италия не наложит вето на российские газовые санкции", - сказал он.
Доля российского газа в итальянских поставках составляет 40%. После вторжения РФ в Украину, Италия пытается найти альтернативы и диверсифицировать свои поставки, в том числе за счет Азербайджана.
- Напомним, ЕС может ввести эмбарго на российские газ и нефть уже 6 апреля.
- Литва, Латвия и Эстония с 1 апреля отказались от закупки газа у России.
- 2 апреля Bloomberg сообщил, что Россия в 2022 году может заработать почти $321 млрд на экспорте энергоносителей, если не будет введено эмбарго.
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