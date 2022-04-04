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Италия присоединится к газовым санкциям против России

4 апреля, 2022 понедельник
14:46
Экономика

После зверств российских оккупантов в Буче Италия готова поддержать санкции против российского газа, заявил итальянский министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо

Об этом пишет "Европейская правда" ссылкой на заявление главы МИД Италии Луиджи Ди Майо во время встречи с коллегами из Хорватии и Словении в Загребе.

"Италия не наложит вето на российские газовые санкции", - сказал он.

Доля российского газа в итальянских поставках составляет 40%. После вторжения РФ в Украину, Италия пытается найти альтернативы и диверсифицировать свои поставки, в том числе за счет Азербайджана.

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газ
Италия
война с Россией
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