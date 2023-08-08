Италия приостановила выдачу россиянам и белорусам "золотых" виз за инвестиции
Министерство по делам предприятий и продукции Италии приостановило действие программы Investor Visa for Italy для граждан России и Беларуси
Об этом информируют настоящее время и издание Altreconomia.
Программа Investor Visa for Italy была запущена в 2017 году для привлечения иностранных инвестиций. В обмен на инвестиции итальянские власти предлагали двухлетнюю визу для заявителя и его семьи, а также специальный налоговый режим.
После 10 лет можно было претендовать на получение гражданства. Право на проживание выдавалось за инвестиции в государственные ценные бумаги на сумму не менее двух миллионов евро, инвестиции в итальянское акционерное общество на сумму не менее 500 тысяч евро, или благотворительный взнос в один миллион евро в организации в сфере культуры, образования, управления иммиграцией, научных исследований или сохранение культурного и ландшафтного наследия.
Сообщается, что после полномасштабного вторжения России в Украину Латвия запретила россиянам и белорусам получать вид на жительство за инвестиции, а Португалия приостановила рассмотрение заявлений от граждан России на получение "золотых" виз.
Кипр также аннулировал "золотые" паспорта российских бизнесменов, таких как Михаил Гуцериев, Александр Пономаренко, Вадим Мошкович, Алексей Кузьмичев, Олег Дерипаска, Игорь Кесаев, Григорий Березкин и Гульбахор Исмаилова, а также членов их семей. Эти бизнесмены были включены в санкционные списки ЕС.
- По состоянию на 4 июля Центральный банк Италии с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину заморозил 2,5 млрд долларов активов российских олигархов в рамках санкций Европейского Союза против Кремля и его сторонников.
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