Об этом сообщает The Maritime Executive.

Отмечается, что суда приобрели у компании Golar, они станут первыми плавучими СПГ-терминалами в Италии.

Еще в марте правительство поручило компании Snam начать переговоры о поставках в страну мощностей по хранению СПГ, чтобы снизить зависимость Италии от российского газа.

Известно, что Snam заплатит $350 млн. за Golar Tundra, построенный в 2015 году. Судно может работать как терминал для хранения газа, так и судном для его транспортировки. Ожидается, что оно заработает в Италии весной 2023 года.

В середине мая Snam подписало соглашение о приобретении газовоза Golar Arctic, построенного в 2003 году. Стоимость сделки - $286 млн. Однако судно необходимо переоборудовать, это продлится около двух лет.

Италия импортирует из России более 90% используемого газа. Теперь страна планирует диверсифицировать поставки путем увеличения импорта СПГ из США, Катара и Мозамбика.

Напомним, Италия увеличила импорт российской нефти , несмотря на эмбарго. Один из самых крупных нефтеперерабатывающих заводов Италии, расположенных на Сицилии, ставит под угрозу эмбарго ЕС на российскую нефть. Завод "Лукойл", тормозящий эмбарго на российскую нефть, может быть закрыт.

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