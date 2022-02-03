Италия приняла решение о послаблении карантинных ограничений

Об этом сообщает Corrierre della Sera.



С 10 февраля в стране отменяется требование носить маски на улице, с 11 февраля в ночных клубах разрешат восстановить дискотеки с определенными ограничениями на количество гостей.



Защитные маски останутся обязательными в общественном транспорте и помещениях.



COVID-сертификаты людей, получивших бустерную прививку, будут действовать неограниченный срок времени.



Для людей, переболевших коронавирусом после полного курса прививки бустерную дозу не потребуют.

У переболевших после первой дозы на основании перенесенной болезни сертификат будет действителен в течение 6 месяцев с даты выздоровления. Практически никакие ограничения не будут действовать для владельцев таковых сертификатов, не считая общего маскового режима.

Действующие запреты будут действовать только для тех, кто не имеет сертификата COVID, то есть невакцинированных. С другой стороны, имеющие сертификат смогут покидать муниципалитет своего проживания, даже без срочных причин или нужд.

Итальянское правительство не планирует продолжать чрезвычайную ситуацию в связи с пандемией после истечения предыдущего срока 31 марта.