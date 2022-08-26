Италия предоставит Украине 2 млн евро на разминирование территорий
Италия присоединится к восстановлению украинских земель. В пакет помощи войдут два миллиона евро для гуманитарного разминирования на деоккупированных территориях
Об этом заявил министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии Луиджи Ди Майо во время встречи с министром внутренних дел Денисом Монастырским.
"Многие итальянские большие и малые города имеют подписанные меморандумы о сотрудничестве с украинскими городами. Это братство между городами, которое родилось либо до войны, либо во время нее. И мы хотим использовать этот канал для того, чтобы работать в направлении восстановления Украины. Начиная с сегодняшнего дня Италия, как на самом высоком государственном уровне, так и на местных уровнях сможет присоединиться к проектам восстановления Украины", - отметил глава МИД Италии.
По его словам, в рамках этого проекта Италия решила предоставить Украине 2 миллиона евро, которые будут направлены для гуманитарного разминирования.
Он также уточнил, что часть оборудования для разминирования Италия сможет передать украинским спасателям в ближайшее время.
Во время встречи Денис Монастырский поблагодарил Луиджи Ди Майо за его личную позицию в отношении Украине, которая была обозначена выходом из партии "Движение пяти звезд" из-за принципиального намерения дальнейшей консолидации усилий Правительства Италии по поддержке Украины и соблюдению единой политики ЕС.
- 25 августа в Киев прибыл с неожиданным визитом министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо. Глава МИД Италии подчеркнул, что считает необходимым оказывать Украине всю возможную поддержку. На вопрос о том, чего ждать Украине после предстоящих итальянских выборов, Ди Майо выразил надежду, что они не изменят позиции Рима.
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