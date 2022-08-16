Об этом информирует в фейсбуке Министерство финансов Украины .

"Украина получила €200 млн льготного кредита от Итальянской Республики. Вырученные средства будут направлены на обеспечение расходов на заработную плату педагогических работников учреждений общего среднего образования", - говорится в сообщении.

Известно, что кредит будет предоставлен на льготных условиях на 15 лет с нулевой процентной ставкой (с учетом льготного периода отсрочки погашения кредита - 7,5 лет).

16 июля глава МИД Италии Луиджи ди Майо предупредил, что беспорядок, охвативший правительство Марио Драги, грозит лишить Украину жизненно важной военной поддержки в ее борьбе с Россией.

31 июля министр обороны Украины Алексей Резников поблагодарил Италию и своего итальянского коллегу Лоренцо Герини за "новый пакет военной помощи". Пока неизвестно, что именно входит в новый пакет военной помощи. В Италии ранее отмечали, что не раскрывают подробности того, что передают Украине.

5 августа министр финансов Украины Сергей Марченко подписал кредитный договор на сумму 200 млн евро между Украиной и Италией, деньги пойдут на заработную плату педагогам учреждений общего среднего образования.

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