Италия предоставила Украине €200 млн кредита на зарплаты педагогам
Украина получила 200 миллионов евро льготного кредита от Италии. Эти деньги пойдут на заработную плату учителям
Об этом информирует в фейсбуке Министерство финансов Украины .
"Украина получила €200 млн льготного кредита от Итальянской Республики. Вырученные средства будут направлены на обеспечение расходов на заработную плату педагогических работников учреждений общего среднего образования", - говорится в сообщении.
Известно, что кредит будет предоставлен на льготных условиях на 15 лет с нулевой процентной ставкой (с учетом льготного периода отсрочки погашения кредита - 7,5 лет).
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