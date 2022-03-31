Италия предлагает беженцам из Украины 12-месячное разрешение на проживание
Италия предоставляет украинским беженцам 12-месячное разрешение на проживание, что обеспечивает доступ к медуслугам, образованию, рынку труда и некоторым социальным льготам
Об этом пишет Euractiv .
Премьер-министр Италии Марио Драги подписал указ о временной защите и помощи украинским беженцам. Он также позволяет другим родственникам приобщиться к беженцам.
Документ был принят после решения саммита Европейского совета по режиму временной защиты для граждан Украины, третьих стран, пользующихся международной защитой, и их семей.
Разрешения на 12-месячное проживание в Италии имеет право выдавать полиция.
Кроме того, начальник гражданской защиты Фабрицио Курчио утвердил особый фонд, предусматривающий ежемесячный платеж размером с 300 евро на каждого украинского беженца. Средства будут платить в течение трех месяцев.
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