Италия предлагает беженцам из Украины 12-месячное разрешение на проживание

Об этом пишет Euractiv .



Премьер-министр Италии Марио Драги подписал указ о временной защите и помощи украинским беженцам. Он также позволяет другим родственникам приобщиться к беженцам.



Документ был принят после решения саммита Европейского совета по режиму временной защиты для граждан Украины, третьих стран, пользующихся международной защитой, и их семей.



Разрешения на 12-месячное проживание в Италии имеет право выдавать полиция.



Кроме того, начальник гражданской защиты Фабрицио Курчио утвердил особый фонд, предусматривающий ежемесячный платеж размером с 300 евро на каждого украинского беженца. Средства будут платить в течение трех месяцев.

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