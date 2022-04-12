Италия после соглашения об увеличении поставок газа из Алжира планирует подобные договоренности с Конго и Анголой, - Reuters

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.



Источники сообщили, что Драги, который возглавит делегацию, в которую, как ожидается, войдут министр экологии Роберто Чинголани и генеральный директор Eni Клаудио Декальци, посетит страны 20 или 21 апреля.



Издание пишет, что цель – получить около 9 млрд кубов дополнительно в течение следующих года-двух.



Импорт из РФ составляет 29 млрд кубов.

Компания Eni строит два завода по производству сжиженного природного газа в Республике Конго, которые могут производить 5 млрд кубометров сжиженного газа при полной эксплуатации.

У нее также есть добывающие активы в Анголе. Источник в правительстве сообщил, что через несколько лет Ангола сможет поставлять около 4 млрд кубометров сжиженного газа в год.

Компания Eni строит завод по производству сжиженного газа в Мозамбике, который, как ожидается, начнет производство в конце этого года.

"Драги планирует посетить Мозамбик в ближайшее время", - сказал один из источников.

Ранее Италия в рамках поиска альтернатив российскому газу и диверсификации поставок энергоресурса договорилась об увеличении импорта газа из Алжира