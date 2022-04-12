Италия после соглашения об увеличении поставок газа из Алжира планирует подобные договоренности с Конго и Анголой, - Reuters
Премьер-министр Италии Марио Драги посетит Республику Конго и Анголу в этом месяце для подписания соглашений об увеличении поставок газа
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Источники сообщили, что Драги, который возглавит делегацию, в которую, как ожидается, войдут министр экологии Роберто Чинголани и генеральный директор Eni Клаудио Декальци, посетит страны 20 или 21 апреля.
Издание пишет, что цель – получить около 9 млрд кубов дополнительно в течение следующих года-двух.
Импорт из РФ составляет 29 млрд кубов.
Компания Eni строит два завода по производству сжиженного природного газа в Республике Конго, которые могут производить 5 млрд кубометров сжиженного газа при полной эксплуатации.
У нее также есть добывающие активы в Анголе. Источник в правительстве сообщил, что через несколько лет Ангола сможет поставлять около 4 млрд кубометров сжиженного газа в год.
Компания Eni строит завод по производству сжиженного газа в Мозамбике, который, как ожидается, начнет производство в конце этого года.
"Драги планирует посетить Мозамбик в ближайшее время", - сказал один из источников.
- Ранее Италия в рамках поиска альтернатив российскому газу и диверсификации поставок энергоресурса договорилась об увеличении импорта газа из Алжира
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