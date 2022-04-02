Италия подтвердила готовность стать гарантом нейтралитета Украины

Об этом сообщает Интерфакс-Украина .

Во время визита в Баку он отметил роль Турции в переговорах между Украиной и РФ и заявил, что Италия готова стать гарантом нейтралитета нашей страны.

"Основным приоритетом для нас является продолжение переговорного процесса. Действия, предпринятые со стороны Турции, высоко оцениваются. Результаты переговоров будут анализироваться. Италия готова выступить гарантом нейтрального статуса Украины", - сказал Ди Майо.

Он также отметил, что Италия настроена на удаление от российского энергетического рынка и ищет новых партнеров.

"Италия в рамках составного плана энергетической безопасности нацелена на удаление от российского рынка. В этом контексте со стороны Италии уделяется особое внимание развитию сотрудничества с надежными партнерами, имеющими большой потенциал, в частности Азербайджаном", - подчеркнул Ди Майо.

28 марта Владимир Зеленский заявил, что Италия согласилась стать одним из гарантов безопасности Украины в соответствующей новой системе гарантий, которую сейчас обрабатывают дипломаты.

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