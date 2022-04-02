English Львов Главная
ru ua
English Львов Главная
Война с Россией: хроника
Война с Россией: беженцы
Главная война с Россией Италия подтвердила готовность стать гарантом нейтралитета Украины

Италия подтвердила готовность стать гарантом нейтралитета Украины

2 апреля, 2022 суббота
14:51
война с Россией

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил о готовности страны стать гарантом нейтрального статуса Украины

Об этом сообщает Интерфакс-Украина .

Во время визита в Баку он отметил роль Турции в переговорах между Украиной и РФ и заявил, что Италия готова стать гарантом нейтралитета нашей страны.

"Основным приоритетом для нас является продолжение переговорного процесса. Действия, предпринятые со стороны Турции, высоко оцениваются. Результаты переговоров будут анализироваться. Италия готова выступить гарантом нейтрального статуса Украины", - сказал Ди Майо.

Он также отметил, что Италия настроена на удаление от российского энергетического рынка и ищет новых партнеров.

"Италия в рамках составного плана энергетической безопасности нацелена на удаление от российского рынка. В этом контексте со стороны Италии уделяется особое внимание развитию сотрудничества с надежными партнерами, имеющими большой потенциал, в частности Азербайджаном", - подчеркнул Ди Майо.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

русская агрессия
нейтралитет
Читайте также:
Лукашенко
1 апреля, 2022 пятница
Лукашенко боится бунта армии: белорусские войска гоняют возле границы с Украиной для замыливания глаз Путина, - Бульба
винищувач F-15
1 апреля, 2022 пятница
Актер Шон Пен призвал богатых людей купить для Украины две эскадрильи истребителей F-15
1 апреля, 2022 пятница
Британия не рекомендует Украине подписывать мирное соглашение с РФ в ближайшее время, а дождаться более сильной позиции, - Times
Киев
+4°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 29.24
    Покупка 29.24
    Продажа 29.68
  • EUR
    Покупка 32.36
    Продажа 32.9
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, суббота
2 апреля
16:16
Солистка украинской группы Go_A исполнит песню Леннона перед футбольным матчем "Ювентус" – "Интер" в Италии
16:05
"Все виновные должны быть наказаны": Зеленский обсудил с президентом Латвии преступления РФ
16:01
Молдова отрицает данные Генштаба ВСУ о мобилизации россиян в оккупированном Приднестровье
15:56
Кадыровцы в Мариуполе ради развлечения стреляют детям по ногам, – СБУ
15:43
Прокурор по делу против югославского диктатора Милошевича призвала суд ООН выдать ордер на арест Путина
15:42
хакер
Китай обвинили в кибератаках против Украины перед вторжением России
15:24
В ночь вторжения Россия пыталась уничтожить всю киберзащиту Украины, – СБУ
15:21
В трех ОТГ на Киевщине вводят комендантский час почти на три дня, - мэр Броваров
15:15
Луческу рассказал, в какой стране на время войны будет базироваться киевское "Динамо"
15:08
В Кривом Роге снаряд от российского "Смерча" унес жизни отца и сына. Они его принесли домой
15:07
Роберт Габек
"Мы не должны делать шагов, чтобы ФРГ стала мишенью для России": вице-канцлер Германии выступил против увеличения военной помощи Украине
14:51
Матеуш Моравецкий
Премьер Польши раскритиковал ЕС за "игру в рулетку" с санкциями против РФ
14:48
США станут посредниками в передаче Украине танков времен СССР из стран ЕС, - NYT
14:47
самолет covid
Британия заблокировала использование частного самолета, связанного с российским олигархом
14:23
Безоружного фотокорреспондента Левина россияне убили двумя выстрелами из стрелкового оружия, - прокуратура
14:21
Оккупанты в Сумской области стреляют в гражданских, есть погибший и ранены, – глава ОВА
14:15
Турция согласилась предоставить корабли для эвакуации из Мариуполя
14:09
На границе Мексики и США резко увеличился поток беженцев из Украины
14:09
Папа Римский рассматривает возможность посетить Украину
14:00
В Беларуси оккупанты создали специальный "базар" по перепродаже дорогих вещей из Украины, - разведка
13:49
Оккупанты похитили заместителя председателя громады в Сумской области
13:43
Россияне планируют оцепить Объединенные силы и выйти на админграницы Луганщины, Донетчины, а также Херсонщины, - Генштаб ВСУ
13:41
"Путин - конченый... Каждый день по 30 УРАЛов с 200-ми отсюда уезжает". Вблизи Киева рашисты начинают отдавать себе отчет, что Кремлю до их смертей безразлично
13:31
Над ЧАЭС снова подняли флаг Украины
13:17
РФ грозится прекратить сотрудничество в космосе, если Запад не снимет санкции
13:14
В Херсоне раздаются взрывы, - Херсон
13:07
Под Северодонецком оккупанты перебили газопровод, почти вся Луганщина осталась без газа, - глава ОВА Гайдай
13:06
Обновлено
В Энергодаре оккупанты обстреляли из минометов мирный проукраинский митинг, известно о четырех раненых
13:02
Лесные пожары в Турции
В Кременной в результате российских обстрелов загорелся лес, - Гайдай
13:00
Белорусы показали, как оккупанты шлют домой посылки с награбленным в Украине
12:53
В Киевской области погиб документалист и фотограф Макс Левин
12:34
Раненые и пленные защитники Украины будут получать "боевые" 100 тыс. грн
12:25
Россияне не пропускают эвакуационную колонну из Мелитополя, более 400 авто стоят в Васильевке, - мэр Мелитополя
12:19
Германия остановила высылку беженцев в Восточную Европу на фоне войны в Украине
12:12
Разведка обнародовала список артиллеристов из Ингушетии, воюющих в Украине
12:04
Карлос Де Пена
Футболист "Динамо" перешел в бразильский клуб
11:45
ВВП Украины
Минэкономики прогнозирует падение ВВП Украины в первом квартале на 16%
11:41
Минюст объяснил правила выезда из Украины для водителей призывного возраста
11:26
Прокуратура США нашла доказательства попыток российских олигархов уклоняться от санкций за нападение на Украину
11:26
РФ уйдет со всех территорий, кроме Юга и Востока Украины и попытается там наглухо окопаться, чтобы диктовать условия, - Подоляк
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV