Италия подняла истребители из-за самолетов РФ у границы с Польшей
Итальянские истребители Eurofighter, привлеченные к воздушной охране в Польше, поднялись в воздух из-за появления российских самолетов у границ
Об этом передают военно-воздушные силы Италии Aeronautica Militare и il Messaggero .
Итальянские истребители прибыли в Польшу всего два дня назад. Участвуя в миссии НАТО, самолеты взлетели после перехвата трех российских самолетов, пролетавших вблизи северо-восточного фланга Альянса.
Такие истребители размещены на базе Мальборка на Севере Польши, недалеко от российского эксклава Калининград.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.73
Покупка 40.73Продажа 41.69
-
EUR
Покупка 39.1Продажа 40.31
- Актуальное
- Важное