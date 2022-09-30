Об этом передают военно-воздушные силы Италии Aeronautica Militare и il Messaggero .

Итальянские истребители прибыли в Польшу всего два дня назад. Участвуя в миссии НАТО, самолеты взлетели после перехвата трех российских самолетов, пролетавших вблизи северо-восточного фланга Альянса.

Такие истребители размещены на базе Мальборка на Севере Польши, недалеко от российского эксклава Калининград.

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