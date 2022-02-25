Италия поддержит отключение России от SWIFT, - Кулеба

Об этом он написал в Twitter.

"Провел разговор с главой итальянской дипломатии Луиджи Ди Майо. Полная солидарность Италии с Украиной. Коллега заверил меня, что Италия поддержит отключение России от SWIFT", - заметил Кулеба.



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Провел разговор с главой итальянской дипломатии Луиджи Ди Майо. Полная солидарность Италии с Украиной. Коллега заверил меня, что Италия поддержит отключение России от SWIFT. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) 25 февраля 2022