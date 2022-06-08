Италия победила Венгрию в Лиге наций
Во 2-м туре Лиги наций сборная Италии победила Венгрию
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч Италия – Венгрия закончился со счетом 2:1. Команда из Апеннин оказалась сильнее благодаря голам Николо Бареллы и Лоренцо Пеллегрини.
Венгрия сегодня не забивала, автогол на свой счет записал защитник сборной Италии Джанлука Манчини.
После 2-го тура сборная Италии с 4 баллами возглавляет группу С в элитном дивизионе Лиги наций. Вторая позиция и 3 очка в Венгрии. Германия набрала 2 пункта и идет третьей.
Англия занимает последнее место, у них всего 1 набранный балл.
Лига наций
Дивизион А. 2-й тур
7 июня
Италия – Венгрия 2:1
Голы: Барелла, 30, Пеллегрини, 45 – Манчини, 61 (авт.)
- 5 июня в 1 туре Лиги наций сборная Венгрии по футболу неожиданно победила Англию.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
33.86
Покупка 33.86Продажа 34.88
-
EUR
Покупка 35.78Продажа 37.17
- Актуальное
- Важное