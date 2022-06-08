Италия победила Венгрию в Лиге наций

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч Италия – Венгрия закончился со счетом 2:1. Команда из Апеннин оказалась сильнее благодаря голам Николо Бареллы и Лоренцо Пеллегрини.

Венгрия сегодня не забивала, автогол на свой счет записал защитник сборной Италии Джанлука Манчини.

После 2-го тура сборная Италии с 4 баллами возглавляет группу С в элитном дивизионе Лиги наций. Вторая позиция и 3 очка в Венгрии. Германия набрала 2 пункта и идет третьей.

Англия занимает последнее место, у них всего 1 набранный балл.

Лига наций

Дивизион А. 2-й тур

7 июня

Италия – Венгрия 2:1

Голы: Барелла, 30, Пеллегрини, 45 – Манчини, 61 (авт.)

5 июня в 1 туре Лиги наций сборная Венгрии по футболу неожиданно победила Англию.

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