Италия победила по пенальти Англию в финале Евро-2020
Сборная Италии победила в Лондоне Англию в финале Евро-2020 и стала чемпионом Европы по футболу
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Финальный матч Евро-2020 проходил в Лондоне на стадионе "Уэмбли".
Сборная Англии мощно начала игру и повела в счете уже на 2-й минуте. Кирон Триппье отдал передачу с правого угла штрафной на дальнюю штангу, где остался без опеки Люк Шоу, в одно касание отправивший мяч в ворота.
Италия отыгралась на 67-й минуте. После подачи углового у ворот Джордана Пикфорда возникла суета, английский голкипер справился с ударом Марко Верратти, но был бессилен против добивания Леонардо Бонуччи, который буквально протолкнул мяч в сетку.
В основное время команды победителя не определили и был назначен овертайм. Его также не хватило, чтобы выявить сильнейшего. Победитель Евро-2020 определялся в серии послематчевых одиннадцатиметровых.
Пенальти лучше выполнила Италия. Героем серии стал итальянский голкипер Джанлуиджи Доннарумма, который отразил решающий пенальти от Букайо Сака.
Италия победила Англию и победила на Евро-2020. Сборная Италии стала чемпионом Европы второй раз в истории. Первый континентальный титул итальянцы получили в 1968 году.
Еспресо.TV провело текстовую трансляцию матча Италия - Англия .
Евро-2020
Финал
11 июля
Италия - Англия 4:3 (1:1, 3:2 по пен.)
Голы: Бонуччи, 67 - Шоу, 2
Италия: Доннарумма - Ди Лоренцо, Бонуччи, Кьеллини, Эмерсон (Флоренци 118) - Барелла (Кристаном 54), Жоржиньо, Верратти (Локателли 96) - Кьеза (Бернардески 84), Иммобиле (Берарди 55), Инсинье (Белотти 91)
Англия: Пикфорд - Уокер (Санчо 120), Стоунз, Магуайр - Триппьер (Сака 71), Филлипс, Райс (Хендерсон 74, Рашфорд 120), Шоу - Маунт (Грилиш 99), Стерлинг - Кейн
Предупреждения: Барелла 47, Бонуччи 55, Инсинье 84, Жоржиньо 114, Кьеллини 90 + 6 - Магуайр 106
Серия пенальти
1:0 - Берарди
1:1 - Кейн
1:1 - Белотти (вратарь)
1:2 - Магуайр
2:2 - Бонуччи
2:2 - Рашфорд (стойка)
3:2 - Бернардески
3:2 - Санчо (вратарь)
3:2 - Жоржиньо (вратарь)
3:2 - Сака (вратарь)
- Напомним, 6 июля в полуфинале Евро-2020 сборная Италии победила Испанию в серии пенальти.
- 7 июля Англия победила Данию в дополнительное время 2:1 и впервые в своей истории вышла в финал чемпионата Европы.
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