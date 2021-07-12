Италия победила по пенальти Англию в финале Евро-2020

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Финальный матч Евро-2020 проходил в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

Сборная Англии мощно начала игру и повела в счете уже на 2-й минуте. Кирон Триппье отдал передачу с правого угла штрафной на дальнюю штангу, где остался без опеки Люк Шоу, в одно касание отправивший мяч в ворота.

Италия отыгралась на 67-й минуте. После подачи углового у ворот Джордана Пикфорда возникла суета, английский голкипер справился с ударом Марко Верратти, но был бессилен против добивания Леонардо Бонуччи, который буквально протолкнул мяч в сетку.

В основное время команды победителя не определили и был назначен овертайм. Его также не хватило, чтобы выявить сильнейшего. Победитель Евро-2020 определялся в серии послематчевых одиннадцатиметровых.



Пенальти лучше выполнила Италия. Героем серии стал итальянский голкипер Джанлуиджи Доннарумма, который отразил решающий пенальти от Букайо Сака.



Италия победила Англию и победила на Евро-2020. Сборная Италии стала чемпионом Европы второй раз в истории. Первый континентальный титул итальянцы получили в 1968 году.

Еспресо.TV провело текстовую трансляцию матча Италия - Англия .

Евро-2020

Финал

11 июля

Италия - Англия 4:3 (1:1, 3:2 по пен.)

Голы: Бонуччи, 67 - Шоу, 2



Италия: Доннарумма - Ди Лоренцо, Бонуччи, Кьеллини, Эмерсон (Флоренци 118) - Барелла (Кристаном 54), Жоржиньо, Верратти (Локателли 96) - Кьеза (Бернардески 84), Иммобиле (Берарди 55), Инсинье (Белотти 91)

Англия: Пикфорд - Уокер (Санчо 120), Стоунз, Магуайр - Триппьер (Сака 71), Филлипс, Райс (Хендерсон 74, Рашфорд 120), Шоу - Маунт (Грилиш 99), Стерлинг - Кейн

Предупреждения: Барелла 47, Бонуччи 55, Инсинье 84, Жоржиньо 114, Кьеллини 90 + 6 - Магуайр 106

Серия пенальти

1:0 - Берарди

1:1 - Кейн

1:1 - Белотти (вратарь)

1:2 - Магуайр

2:2 - Бонуччи

2:2 - Рашфорд (стойка)

3:2 - Бернардески

3:2 - Санчо (вратарь)

3:2 - Жоржиньо (вратарь)

3:2 - Сака (вратарь)

Напомним, 6 июля в полуфинале Евро-2020 сборная Италии победила Испанию в серии пенальти.

7 июля Англия победила Данию в дополнительное время 2:1 и впервые в своей истории вышла в финал чемпионата Европы.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb