Италия победила Испанию в серии пенальти и вышла в финал Евро-2020

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Матч проходил на лондонском "Уэмбли". Первый тайм команды закончили нулевой ничьей. Голы ждали болельщиков уже во второй половине встречи.



На 60-й минуте итальянцы провели мощную контратаку, которую начал голкипер Джанлуиджи Доннарумма. Атаку завершил Федерико Кьеза, который нанес отличный обводящий удар в дальний угол - гол - 1:0.



Испания отреагировала на пропущенный мяч на 80-й минуте. Альваро Мората, который заменил Феррана Торреса, реализовал выход один на один с Доннарумма - этот гол перевел игру в овертайм.



Команды так и не сумели определить победителя по дополнительное время. Пришлось бить серию пенальти, где сильнее оказалась итальянцы, эта сборная реализовала 4 пенальти из 5. В Испании результат 2/4.

Итальянцы на пути к финалу победили на групповом раунде Турцию (3: 0), Швейцарию (3: 0) и Уэльс (1: 0). В 1/8 финала команда Роберто Манчини одолела в дополнительное время Австрию (2: 1), а в четвертьфинале оказалась сильнее Бельгию (2: 1).

Испанцы начали выступление на ЧЕ по ничьих против Швеции (0: 0) и Польши (1: 1), а затем разгромили Словакию (5: 0). В 1/8 финала команда Луиса Энрике переиграла в овертайме Хорватию (5: 3), а в четвертьфинале одолела в серии послематчевых пенальти Швейцарию (1: 1, 3: 1).



В другом полуфинале сборная Англии встретится 7 июля в Лондоне с Данией. Финал пройдет 11 июля.



Евро-2020



полуфинал



6 июля



Италия - Испания 1:1 (серия пенальти 4:2)



Голы: Кьеза, 60 - Мората, 80