Италия победила Бельгию в матче за бронзу Лиги наций
Сборная Италии победила Бельгию в матче за третье место Лиги наций
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В Турине Италию вперед сразу после перерыва вывел Николо Барелла. На 65-й минуте Берарди реализовал пенальти и увеличил преимущество хозяев поля.
Бельгия сократила отставание на 86-й минуте усилиями Шарля де Кетеларе.
Италия победила Бельгию 2: 1 и завоевала бронзовые медали Лиги наций.
В финале турнира в Милане сегодня в 21:45 встретятся Франция и Испания.
Лига наций
Матч за третье место
10 октября
Италия - Бельгия 2: 1
Голы: Барелла, 46, Берарди, 65 (пен.) - где Кетеларе, 86
- Напомним, 6 октября в полуфинале Лиги наций сборная Испании победила команду Италии.
- 7 октября в другом полуфинальном матче Лиги наций сборная Франции одержала волевую победу над Бельгией.
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