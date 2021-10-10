Италия победила Бельгию в матче за бронзу Лиги наций

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В Турине Италию вперед сразу после перерыва вывел Николо Барелла. На 65-й минуте Берарди реализовал пенальти и увеличил преимущество хозяев поля.



Бельгия сократила отставание на 86-й минуте усилиями Шарля де Кетеларе.



Италия победила Бельгию 2: 1 и завоевала бронзовые медали Лиги наций.

В финале турнира в Милане сегодня в 21:45 встретятся Франция и Испания.

Лига наций

Матч за третье место

10 октября

Италия - Бельгия 2: 1

Голы: Барелла, 46, Берарди, 65 (пен.) - где Кетеларе, 86

Напомним, 6 октября в полуфинале Лиги наций сборная Испании победила команду Италии.

7 октября в другом полуфинальном матче Лиги наций сборная Франции одержала волевую победу над Бельгией.

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