Италия победила Бельгию и вышла в полуфинал Евро-2020
В четвертьфинале Евро-2020 сборная Италии победила Бельгию
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч проходил в немецком Мюнхене. Итальянцы сразу же побежали вперед и отличились на 13-й минуте, но арбитр отменил гол Леонардо Бонуччи из-за офсайда.
В середине первого тайма итальянцы все же забили по правилам. Автор гола Никола Барелла, который получил мяч от Марко Веррати. Италия удвоила свое преимущество на 44-й минуте, на этот раз забил Инсинье.
Голевую точку в матче поставил Ромелу Лукаку, который реализовал пенальти на 47-й минуте матча.
В полуфинале Италия встретится с Испанией, которая обыграла Швейцарию в серии пенальти.
Евро-2020
Четвертьфинал
2 июля
Бельгия - Италия 1:2
Голы: Лукаку, 45 + 2 (пен.) - Барелла, 31 Инсинье, 44
- 2 июля в четвертьфинале Евро-2020 сборная Испании победила Швейцарию и вышла в полуфинал.
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