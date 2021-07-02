Италия победила Бельгию и вышла в полуфинал Евро-2020

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Матч проходил в немецком Мюнхене. Итальянцы сразу же побежали вперед и отличились на 13-й минуте, но арбитр отменил гол Леонардо Бонуччи из-за офсайда.



В середине первого тайма итальянцы все же забили по правилам. Автор гола Никола Барелла, который получил мяч от Марко Веррати. Италия удвоила свое преимущество на 44-й минуте, на этот раз забил Инсинье.



Голевую точку в матче поставил Ромелу Лукаку, который реализовал пенальти на 47-й минуте матча.



В полуфинале Италия встретится с Испанией, которая обыграла Швейцарию в серии пенальти.

Евро-2020



Четвертьфинал



2 июля



Бельгия - Италия 1:2



Голы: Лукаку, 45 + 2 (пен.) - Барелла, 31 Инсинье, 44

2 июля в четвертьфинале Евро-2020 сборная Испании победила Швейцарию и вышла в полуфинал.