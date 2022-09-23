Об этом сообщает Еспресо.TV!

Матч закончился победой Италии со счётом 1:0. Англия пропустила единственный мяч на 68-й минуте, точно по воротам британцев пробил Джакомо Распадори.

После 5-ти матчей лидером группы 3 элитного дивизиона Лиги наций является Венгрия, набравшая 10 очков. Следом идет Италия – 8 баллов. Третья позиция и 6 очков у Германии. Англия – четвертая – 2 набранных балла.

Лига наций

Дивизион А. 5-й тур

23 сентября

Италия – Англия 1:0

Гол: Распадори, 68

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