Италия победила Англию в Лиге наций
В 5-м туре Лиги наций сборная Италии одолела Англию
Об этом сообщает Еспресо.TV!
Матч закончился победой Италии со счётом 1:0. Англия пропустила единственный мяч на 68-й минуте, точно по воротам британцев пробил Джакомо Распадори.
После 5-ти матчей лидером группы 3 элитного дивизиона Лиги наций является Венгрия, набравшая 10 очков. Следом идет Италия – 8 баллов. Третья позиция и 6 очков у Германии. Англия – четвертая – 2 набранных балла.
Лига наций
Дивизион А. 5-й тур
23 сентября
Италия – Англия 1:0
Гол: Распадори, 68
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