Об этом сообщает ANSA.

"Плюс меры сбережения и новые поставщики – и со второй половины 2024 года мы будем полностью независимы от поставок газа из России", - заявил Чинголани.

По словам министра, страна планирует в первую очередь преодолеть зиму 2022-2023 годов путем диверсификации, заполнения хранилищ и благодаря плану энергосбережения.

Итальянская компания Eni получила от Газпрома предупреждение, что объемы газа будут сокращены до 27 млн кубометров.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb