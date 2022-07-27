Италия планирует стать независимой от газа РФ к 2024 году
Министр экологического перехода Роберто Чинголани заявил, что во второй половине 2024 года страна станет полностью независимой от поставок российского газа
Об этом сообщает ANSA.
"Плюс меры сбережения и новые поставщики – и со второй половины 2024 года мы будем полностью независимы от поставок газа из России", - заявил Чинголани.
По словам министра, страна планирует в первую очередь преодолеть зиму 2022-2023 годов путем диверсификации, заполнения хранилищ и благодаря плану энергосбережения.
Итальянская компания Eni получила от Газпрома предупреждение, что объемы газа будут сокращены до 27 млн кубометров.
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