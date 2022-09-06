Италия планирует сократить потребление газа на 7% в течение зимнего сезона
Италия планирует сократить потребление природного газа в течение зимнего сезона путем увеличения использования угля и уменьшения отопления по всей стране.
Об этом сообщило издание Bloomberg.
Стало известно, что согласно предложению правительства Италия планирует сократить потребление газа на 8,2 миллиарда кубометров до марта, чтобы достичь цели ЕС по сокращению на 15%. Страна оценила потребление в 54,8 млрд. кубометров с начала августа этого года до конца марта 2023 года.
Однако фактическое сокращение будет менее заметным и составит примерно 7% потребления, поскольку Италия получила исключение от Брюсселя на основании заполненности своих газовых хранилищ.
Новый итальянский план предполагает сокращение зимнего графика отопления на две недели и уменьшение отопления в домах и офисах. Температуру в помещениях общего использования ограничат до 19 градусов, а часы отопления сократят. Также предполагается увеличение производства электроэнергии из альтернативных источников, включая уголь.
Итальянские мероприятия по энергосбережению внедряются в тандеме с шагами по диверсификации поставок из России. Контролируемый государством нефтяной гигант Eni SpA планирует увеличить газовые потоки и импорт сжиженного природного газа из альтернативных источников, включая страны Африки, чтобы заменить российские поставки.
- 6 сентября премьер Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что Латвия и Евросоюз в целом должны выдержать шантаж Кремля, который начал использовать энергетическую зависимость Европы от газа из России для политического давления.
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