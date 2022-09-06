Об этом сообщило издание Bloomberg.

Стало известно, что согласно предложению правительства Италия планирует сократить потребление газа на 8,2 миллиарда кубометров до марта, чтобы достичь цели ЕС по сокращению на 15%. Страна оценила потребление в 54,8 млрд. кубометров с начала августа этого года до конца марта 2023 года.

Однако фактическое сокращение будет менее заметным и составит примерно 7% потребления, поскольку Италия получила исключение от Брюсселя на основании заполненности своих газовых хранилищ.

Новый итальянский план предполагает сокращение зимнего графика отопления на две недели и уменьшение отопления в домах и офисах. Температуру в помещениях общего использования ограничат до 19 градусов, а часы отопления сократят. Также предполагается увеличение производства электроэнергии из альтернативных источников, включая уголь.

Итальянские мероприятия по энергосбережению внедряются в тандеме с шагами по диверсификации поставок из России. Контролируемый государством нефтяной гигант Eni SpA планирует увеличить газовые потоки и импорт сжиженного природного газа из альтернативных источников, включая страны Африки, чтобы заменить российские поставки.

6 сентября премьер Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что Латвия и Евросоюз в целом должны выдержать шантаж Кремля, который начал использовать энергетическую зависимость Европы от газа из России для политического давления.

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