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Италия планирует национализировать ключевой НПЗ страны, вовлеченный в схему обхода санкций на нефть из РФ

29 ноября, 2022 вторник
18:36
Мир

Правительство Италии работает над тем, чтобы избежать остановки сицилийского завода "Лукойл" из-за эмбарго ЕС на российскую нефть, которое вступает в силу 5 декабря

Об этом информирует газета La Repubblica .

"Правительство Италии прорабатывает вопрос о национализации нефтеперерабатывающего завода ISAB, принадлежащего российской нефтяной компании "Лукойл", на острове Сицилия. Заседание, на котором планируется обсудить это предложение, состоится в четверг, 1 декабря", - говорится в сообщении.

Издание пишет, что на такой шаг Италия намерена пойти в связи со вступлением в силу новых санкций ЕС против РФ, согласно которым с 5 декабря будет действовать эмбарго на импорт российской нефти. Завод "Лукойл" на Сицилии перерабатывает нефть Urals.

Ссылаясь на собственные источники, газета сообщает, что власти признали вмешательство государства единственным возможным решением для спасения завода. Уточняется, что на предприятии работает более 10 тысяч сотрудников.

В случае национализации предприятие сможет покупать нефть у других поставщиков.

"С последними резервами и замедлением работы завода Priolo, покрывающего более 20% спроса на нефтепродукты по всей Италии, они смогут продолжать производство до января. Это также станет возможным благодаря двум грузам нероссийского происхождения, которые "Лукойлу" удалось доставить в Приоло, не получив доступа к гарантиям итальянских банков, которые месяцами сокращали средства НПЗ из-за страха оказаться в очереди пострадавших от санкций. С другой стороны, с приходом государства банки могли быть уверены в освобождении от какой-либо ответственности", - написало издание.

  • Ранее мы писали , что российские нефтепродукты попадают в США благодаря санкционным лазейкам – для этого в основном используется нефтеперерабатывающий завод на Сицилии, принадлежащий "Лукойлу".

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Россия
ЕС
Италия
нафта
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