Об этом заявил министр промышленности Адольфо Урсо в интервью Il Messaggero.

"С двумя регазификационными заводами в Пембино и Равенне, которые начнут работать до лета, мы будем свободны от России: они будут производить 10 миллиардов кубометров газа, именно столько, сколько было импортировано из Москвы в прошлом году", - сказал Урсо.

В частности, по его словам, уже в следующем году Италия может начать поставлять газ в другие страны и вскоре стать европейским газовым хабом, в том числе благодаря удвоению потоков через Трансадриатический трубопровод из Азербайджана.

"Мы должны сделать то же самое на фронте электроэнергии: мы можем стать электрическим хабом Средиземноморья, а с мегафабрикой Enel в Катании - крупнейшим производителем солнечных панелей в Европе. Будущее страны связано с инвестициями в "зеленые" и цифровые технологии: от батарей к полупроводникам, а также турбинам, аккумуляторам и именно панелям", - добавил министр.