Италия планирует избавиться от зависимости от российского газа до конца года, - министр Урсо
Италия планирует положить конец своей зависимости от российского газа до конца этого года
Об этом заявил министр промышленности Адольфо Урсо в интервью Il Messaggero.
"С двумя регазификационными заводами в Пембино и Равенне, которые начнут работать до лета, мы будем свободны от России: они будут производить 10 миллиардов кубометров газа, именно столько, сколько было импортировано из Москвы в прошлом году", - сказал Урсо.
В частности, по его словам, уже в следующем году Италия может начать поставлять газ в другие страны и вскоре стать европейским газовым хабом, в том числе благодаря удвоению потоков через Трансадриатический трубопровод из Азербайджана.
"Мы должны сделать то же самое на фронте электроэнергии: мы можем стать электрическим хабом Средиземноморья, а с мегафабрикой Enel в Катании - крупнейшим производителем солнечных панелей в Европе. Будущее страны связано с инвестициями в "зеленые" и цифровые технологии: от батарей к полупроводникам, а также турбинам, аккумуляторам и именно панелям", - добавил министр.
- Напомним, 5 февраля в ЕС вступил в силу запрет на импорт в Евросоюз нефтепродуктов из РФ. Это касается, в частности, бензина, дизеля, керосина, нефти и мазута.
- 10 февраля министр климата и энергетики Нидерландов Роб Йеттен заявил, что страна сейчас независима от российского угля, нефтепродуктов и сырой нефти.
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