Италия первой в Европе возвращает тестирование на коронавирус для прибывших из Китая

Об этом стало известно из распоряжения главы итальянского Минздрава.

Стало известно, что тестирование на COVID-19 включая антиген-тесты и секвенирование вируса, обязательно для всех пассажиров, прибывающих из Китая и следующих транзитом через Италию.

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"Эта мера необходима для обеспечения эпидемиологического надзора и выявления возможных вариантов вируса с целью защиты населения Италии", - отмечает Скиллачи.

В субботу, 26 ноября, в самом густонаселенном городе Китая, Шанхае, начались акции протеста против жестких ограничений из-за COVID-19. Протесты начались из-за пожара, произошедшего в четверг, 24 ноября, в городе Урумчи. В результате пожара погибли 10 человек. Местные жители считают, что трагедия произошла из-за того, что часть высотного здания была заблокирована из-за коронавирусных ограничений.

Во время массовых протестов против карантинных мер, митингующие потребовали отставки лидера КНР Си Цзиньпина.

1 декабря сообщалось , что Китай объявит об ослаблении ограничений из-за COVID-19, повлекших массовые протесты в стране впервые с тех пор, как к власти пришел Си Цзиньпин.

После сомнений относительно информации о количестве больных COVID-19 в результате ослабления карантина Пекин обнародовал данные о первых за несколько недель летальных исходах.

23 декабря сообщили, что система здравоохранения Китая находится под давлением, страна готовится к очередному пику заражений вирусом COVID-19.

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