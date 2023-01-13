Об этом сообщает RID .

"Схема, по которой должна быть передана батарея, очень сложная, и ныне детали конфиденциальны. Вероятно, батарея будет состоять из "кусочков" итальянской системы и "кусочков" французской системы", - говорится в материале.

Отмечается, что согласование на поставку зенитно-ракетного комплекса SAMP/T, способного сбивать в частности баллистические ракеты, было дано за последние 2-3 дня по указанию самого премьер-министра Джорджии Мелони.

Издание отмечает, что ускорить решение о передаче Украине батареи помогло "сильное давление со стороны Вашингтона". Еще около двух недель назад вопрос поставки батареи ЗРК оставался открытым из-за нежелания как оборонного ведомства, так и военных передавать Украине SAMP/T.

Это было обусловлено тем, что на вооружении Италии находятся только пять батарей SAMP/T, и одна из них развернута в Кувейте в рамках операции INHERENT. RESOLVE.

Известно, что батарея ЗРК SAMP/T – эффективная система преимущественно против крылатых и противорадиолокационных ракет, крупных беспилотников. Также она имеет ограниченный антибалистический потенциал (против ракет малой дальности).

7 января издание La Repubblica со ссылкой на источники в дипломатических кругах писало, что советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в разговоре с дипломатическим советником премьера Италии Франческо Тало 5 января обсудил вопросы поставки Украине нового пакета помощи от Италии. По данным источников, Салливан призвал Тало ускорить передачу систем ПВО .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb