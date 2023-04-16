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Италия передала Украине десятки САУ M109L, некоторые из них уже на фронте, - La Repubblica

16 апреля, 2023 воскресенье
15:32
Война с Россией

По инициативе итальянского правительства были отремонтированы и отправлены для Украины десятки САУ М109, некоторые уже на фронте

Об этом пишет итальянское издание La Repubblica.

Отмечается, что два дня назад на железнодорожной станции Удине в Италии были сняты самоходные артиллерийские установки, а также несколько недель подряд появляются видео из Украины, где M109L ведут огонь по российским позициям.

"Среди тех, что уже на фронте и снятых в Удине по меньшей мере тридцать САУ, тогда как некоторые источники говорят о двойном количестве: в общей сложности шестьдесят машин уже переданы украинским войскам или будут переданы в ближайшее время", - добавили журналисты.

  • Напомним, министр нацобороны Канады Анита Ананд сообщила, что 14 апреля в Польшу прибыли все восемь боевых танков Leopard 2, которые Канада пообещала предоставить Украине.
Мир
Украина
Италия
военные силы Украины
Военные новости
оружие для Украины
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