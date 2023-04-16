Италия передала Украине десятки САУ M109L, некоторые из них уже на фронте, - La Repubblica

Об этом пишет итальянское издание La Repubblica.

Отмечается, что два дня назад на железнодорожной станции Удине в Италии были сняты самоходные артиллерийские установки, а также несколько недель подряд появляются видео из Украины, где M109L ведут огонь по российским позициям.

"Среди тех, что уже на фронте и снятых в Удине по меньшей мере тридцать САУ, тогда как некоторые источники говорят о двойном количестве: в общей сложности шестьдесят машин уже переданы украинским войскам или будут переданы в ближайшее время", - добавили журналисты.