Италия передала Украине десятки САУ M109L, некоторые из них уже на фронте, - La Repubblica
По инициативе итальянского правительства были отремонтированы и отправлены для Украины десятки САУ М109, некоторые уже на фронте
Об этом пишет итальянское издание La Repubblica.
Отмечается, что два дня назад на железнодорожной станции Удине в Италии были сняты самоходные артиллерийские установки, а также несколько недель подряд появляются видео из Украины, где M109L ведут огонь по российским позициям.
"Среди тех, что уже на фронте и снятых в Удине по меньшей мере тридцать САУ, тогда как некоторые источники говорят о двойном количестве: в общей сложности шестьдесят машин уже переданы украинским войскам или будут переданы в ближайшее время", - добавили журналисты.
- Напомним, министр нацобороны Канады Анита Ананд сообщила, что 14 апреля в Польшу прибыли все восемь боевых танков Leopard 2, которые Канада пообещала предоставить Украине.
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