Италия передала Украине 45 пожарных машин, - Европейская комиссия
Более сорока итальянских пожарных машин прибыло в Словакию, откуда их доставят в Украину
Об этом сообщили в Европейской комиссии.
"Италия передала Украине 45 пожарных машин. Это важное оборудование только что прибыло в логистический центр ЕС в Словакии, откуда оно будет доставлено в Украину", - говорится в сообщении.
- Напомним, итальянская гуманитарная организация CESVI намерена помочь отстроить Бучу. CESVI – одна из крупнейших гуманитарных организаций Италии. Она была основана в 1985 году и имеет около 30 офисов по всему миру.
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