Италия передала Украине 45 пожарных машин, - Европейская комиссия

Об этом сообщили в Европейской комиссии.



"Италия передала Украине 45 пожарных машин. Это важное оборудование только что прибыло в логистический центр ЕС в Словакии, откуда оно будет доставлено в Украину", - говорится в сообщении.





Напомним, итальянская гуманитарная организация CESVI намерена помочь отстроить Бучу. CESVI – одна из крупнейших гуманитарных организаций Италии. Она была основана в 1985 году и имеет около 30 офисов по всему миру.

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