Италия одобрила шестой пакет военной помощи Украине

Об этом заявил вице-премьер-министр и министр иностранных дел Антонио Таяни.

Напомним, ранее бывший глава итальянского правительства Сильвио Берлускони обвинил президента Украины Владимира Зеленского в войне. По его словам, Зеленскому "достаточно было бы прекратить нападать на две автономные республики Донбасса – и этого бы не произошло".

Таяни сказал, что слова Берлускони не политика Италии.

"Италия не является слабым звеном НАТО", – заверил он.

"Италия хочет мира, которого можно достичь, только продолжая вооружать Киев", - сказал глава МИД страны.

Он объявил о шестом пакете военной помощи Украине, принятом правительством Италии 15 февраля. Впрочем, что именно войдет в пакет, пока неизвестно.