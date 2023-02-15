Италия одобрила шестой пакет военной помощи Украине
Италия приняла шестой пакет военной помощи Украине. Власть страны считает необходимым продолжать вооружать ВСУ
Об этом заявил вице-премьер-министр и министр иностранных дел Антонио Таяни.
Напомним, ранее бывший глава итальянского правительства Сильвио Берлускони обвинил президента Украины Владимира Зеленского в войне. По его словам, Зеленскому "достаточно было бы прекратить нападать на две автономные республики Донбасса – и этого бы не произошло".
Таяни сказал, что слова Берлускони не политика Италии.
"Италия не является слабым звеном НАТО", – заверил он.
"Италия хочет мира, которого можно достичь, только продолжая вооружать Киев", - сказал глава МИД страны.
Он объявил о шестом пакете военной помощи Украине, принятом правительством Италии 15 февраля. Впрочем, что именно войдет в пакет, пока неизвестно.
- Премьер Италии Джорджия Мелони встретилась с Зеленским 9 февраля в Брюсселе на полях встречи лидеров Европейского Союза.
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