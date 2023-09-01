Италия объявила список футболистов на матч с Украиной
Тренерский штаб сборной Италии определился с составом футболистов, готовящихся к матчу против Украины
Об этом сообщает официальный твиттер сборной Италии.
Сборную Украины ждут матчи с Англией (9 сентября во Вроцлаве) и Италией (12 сентября в Милане).
После трех матчей квалификации Евро-2024 у нашей национальной команды 6 очков и идет в группе C второй. Лидирует с 12 пунктами Англия. Италия и Северная Македония имеют по 3 балла, Мальта – 0.
- 22 августа главный тренер сборной Украины Сергей Ребров призвал Александра Караваева на отборочные матчи Евро-2024 против Англии и Италии.
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