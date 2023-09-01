Италия объявила список футболистов на матч с Украиной

Об этом сообщает официальный твиттер сборной Италии.

Сборную Украины ждут матчи с Англией (9 сентября во Вроцлаве) и Италией (12 сентября в Милане).

После трех матчей квалификации Евро-2024 у нашей национальной команды 6 очков и идет в группе C второй. Лидирует с 12 пунктами Англия. Италия и Северная Македония имеют по 3 балла, Мальта – 0.