Италия объявила, что высылает 30 российских дипломатов
Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что из страны будут высланы 30 российских дипломатов
Об этом сообщает La Repubblica .
По его словам, эта мера принята по согласованию с другими европейскими партнерами из-за неоправданной вооруженной агрессии РФ против Украины. Он добавил, что Италия пошла на такой шаг для национальной безопасности.
Страну покинут 30 российских дипломатов, посол РФ Сергей Разов останется в Риме. Пока его вызвали, чтобы сообщить о выведении россиян.
В МИДе РФ уже отреагировали на решения итальянцев. Представитель министерства Мария Захарова заявила, что россияне готовят ответный шаг на действия Италии.
- 4 апреля МИД Германии принял решение выслать из страны 40 сотрудников российского посольства в Берлине.
- 5 апреля стало известно, что МИД Франции планирует объявить персонами нон решетки около 30 россиян с дипломатическим статусом.
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