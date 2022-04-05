Италия объявила, что высылает 30 российских дипломатов

Об этом сообщает La Repubblica .

По его словам, эта мера принята по согласованию с другими европейскими партнерами из-за неоправданной вооруженной агрессии РФ против Украины. Он добавил, что Италия пошла на такой шаг для национальной безопасности.

Страну покинут 30 российских дипломатов, посол РФ Сергей Разов останется в Риме. Пока его вызвали, чтобы сообщить о выведении россиян.

В МИДе РФ уже отреагировали на решения итальянцев. Представитель министерства Мария Захарова заявила, что россияне готовят ответный шаг на действия Италии.

4 апреля МИД Германии принял решение выслать из страны 40 сотрудников российского посольства в Берлине.

5 апреля стало известно, что МИД Франции планирует объявить персонами нон решетки около 30 россиян с дипломатическим статусом.

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