Италия объявила чрезвычайное положение на севере страны

Об этом сообщает Reuters.

На долю прилегающих к реке районов приходится около трети сельскохозяйственного производства страны.

Постановление правительства позволит властям немедленно принять ряд мер. К примеру, ввести нормирование воды для домов и предприятий.

Чрезвычайное состояние коснется пяти северных регионов – Эмилия - Романья, Фриули - Венеция - Джулия, Ломбардия, Пьемонт и Венето. На решение проблем, связанных с засухой, сначала выделили €36,5 млн. Далее могут принять дополнительные меры по борьбе с засухой.

В СМИ Италии отмечают, что премьер-министр Марио Драги также рассматривал возможность назначения Уполномоченного по координации мер реагирования на засуху, аналогично тому, как правительство назначило Уполномоченного по надзору за коронавирусным кризисом.

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