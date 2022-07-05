Италия объявила чрезвычайное положение на севере страны
Италия 4 июля объявила чрезвычайное положение в регионах, окружающих реку По, из-за самой сильной за последние 70 лет засухи
Об этом сообщает Reuters.
На долю прилегающих к реке районов приходится около трети сельскохозяйственного производства страны.
Постановление правительства позволит властям немедленно принять ряд мер. К примеру, ввести нормирование воды для домов и предприятий.
Чрезвычайное состояние коснется пяти северных регионов – Эмилия - Романья, Фриули - Венеция - Джулия, Ломбардия, Пьемонт и Венето. На решение проблем, связанных с засухой, сначала выделили €36,5 млн. Далее могут принять дополнительные меры по борьбе с засухой.
В СМИ Италии отмечают, что премьер-министр Марио Драги также рассматривал возможность назначения Уполномоченного по координации мер реагирования на засуху, аналогично тому, как правительство назначило Уполномоченного по надзору за коронавирусным кризисом.
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