Италия обвиняет Ryanair в злоупотреблении господствующим положением на рынке страны
Антимонопольное ведомство Италии начало расследование против крупнейшего лоукостера Европы Ryanair, обвинив его в злоупотреблении господствующим положением на рынке
Об этом сообщает FТ.
Итальянский регулятор считает, что Ryanair, который в стране занимает ведущее место по количеству маршрутов и рейсов, пытается увеличить влияние на рынок, предлагая другие туристические услуги, как бронирование гостиниц и аренда автомобилей.
Это, подозревает ведомство, вредит туристическим агентствам Италии, которые вынуждены покупать авиабилеты через платформу бронирования, что ставит их в "гораздо менее благоприятные условия" по ценам и услугам.
Ryanair в ответ приветствовал расследование антимонопольного регулятора Италии, которое "даст понять пассажирам, что они должны бронировать (билеты. – Ред.) напрямую".
Перевозчик также риторически удивился отсутствию расследования о том, почему цены на рейсы Ryanair и услуги, предлагаемые туристическими агентствами часто намного выше, чем на его сайте.
Расследование по Ryanair в Италии было открыто после того, как перевозчик раскритиковал планы правительства страны ограничить цены на авиаперелеты в и с итальянских островов. В конце концов, Рим от этой идеи отказался.
По данным итальянских властей, в 2022 году Ryanair перевез 45,7 миллиона пассажиров в Италию. На перевозчика приходится около 37% государственного и интернационального рынка перевозок в стране.
- Напомним, в конце января О'Лири заявлял , что Ryanair набирает большое количество украинских пилотов и бортпроводников, чтобы сразу после завершения войны возобновить работу в Украине.
- 28 февраля руководство Ryanair объявило, что авиакомпания готова запустить авиарейсы из аэропорта Кишинева после того, как об уходе из аэропорта объявил WizzAir.
- 20 апреля генеральный директор Ryanair Майкл О'Лири заявил , что лоукостер готов быстро возобновить полеты в Украину, как только летать в стране станет безопасно.
- 20 июля во время визита в Киев руководство Ryanair пообещало возобновить полеты через 8 недель после открытия воздушного пространства из Киева, Львова и Одессы. Также рассказали о других планах по Украине.
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